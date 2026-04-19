ABD'nin İran Ablukası Sürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran Ablukası Sürüyor

19.04.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USS Pinckney, İran ticaretini durduran abluka operasyonlarını desteklemek için devriye geziyor.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği sürüyor. ABD ordusunun 13 Nisan'da İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatarak Tahran yönetimine siyasi ve askeri baskı kurmasının ardından, İran'ın "Hürmüz Boğazı abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacak" açıklaması, tüm dikkatleri bölgeye çevirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran'ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda" denildi.

CENTCOM'dan yapılan ayrı bir açıklamada ise "Amfibi çıkarma gemisi USS Rushmore (LSD-47)'da görevli denizciler ve deniz piyadeleri, Arap Denizi'nde abluka operasyonları yürütüyor" ifadeleriyle ABD Donanması'nın bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:37:11. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.