ABD'nin İsrail'e 17,9 Milyar Dolar Askeri Yardımı - Son Dakika
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ABD'nin İsrail'e 17,9 Milyar Dolar Askeri Yardımı

ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

07.10.2024 10:44
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ABD, Gazze Şeridi'nde son 1 yıldır sivilleri katleden İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam 17,9 milyar dolar askeri yardım yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmesinin üzerinden bir yıl geçti. Günden güne saldırılarını yoğunlaştıran ve geri adım atmayan İsrail'in bu soykırımına dünya sessiz kalmaya devam ederken, en büyük destek ise ABD'den geliyor. ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi tarafından hazırlanan "Savaşın Maliyetleri Projesi" kapsamında açıklanan rapora göre, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Washington yönetiminin İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu ve bu Orta Doğu'da çatışmaların tırmanmasına neden oldu.

Yardımların çoğu top mermileri, sığınak deliciler ve hasas güdümlü bombalar

ABD'nin 1 yıl içinde İsrail'e teslim ettiği silahların çoğunun top mermileri, 2 bin kiloluk sığınak deliciler ve hasas güdümlü bombalar olduğu aktarılan rapora göre, yapılan yardımlar, İsrail'in Demir Kubbe ve David's Sling füze savunma sistemlerinin yenilenmesi için harcanan 4 milyar dolardan, tüfek ve jet yakıtı için harcanan nakit paraya kadar uzanıyor.

Raporda ayrıca, ABD'nin saldırıların başlamasından sonra bölgedeki askeri operasyonlarını artırmak için ek olarak 4,86 milyar dolar harcadığı da aktarıldı.

Araştırmacılar, ABD'nin geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne gönderdiğinin tüm ayrıntılarına ulaşmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yıl için 17,9 milyar doların kısmi bir rakam olduğunu söylüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin İsrail'e 17,9 Milyar Dolar Askeri Yardımı - Son Dakika

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