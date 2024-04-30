ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde polisler silahlı saldırıya uğradı, 4 polis hayatını kaybetti

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde bir eve arama yapmak üzere giden polislerin silahlı saldırıya uğraması sonucu 4 polis hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde bir eve arama yapmak üzere giden polisler silahlı saldırıya uğradı. Polisin silahlı kişilere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olayda 4 polis memuru hayatını kaybederken, 4 polis memuru da yaralandı. Charlotte-Mecklenburg Polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganlardan birinin vurularak öldürüldüğü kaydedilirken, 2 şüphelinin de yakalandığı bildirildi. Charlotte-Mecklenburg Emniyet Müdürü Johnny Jennings düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Charlotte şehri ve ve polislerimiz için trajik bir gün. Bugün halkımızı güvende tutmak için yola çıkan bazı kahramanları kaybettik" ifadelerini kullandı.

Biden bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaydan bilgilendirildiği ve Biden'ın Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper'la telefonla görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Bugün aralarında bir ABD Şerif Yardımcısının da bulunduğu 4 cesur kolluk görevlisi görev başında öldürüldü. Bizi korumak için tehlikeye koşarak en büyük fedakarlığı yapan kahramanlar. Hayatını kaybeden polisler ve sevdikleri için yas tutuyoruz, yaralanan cesur memurların iyileşmesi için dua ediyoruz" denildi.

Açıklamada, silah şiddetiyle mücadele etmek için ek önlemler alınması gerektiği vurgulandı. - KUZEY CAROLINA