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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı
27.12.2023 - 23:07,
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenirken, havaalanı yakınlarında bir SİHA düşürüldü. Yerel kaynaklar, SİHA'nın havaalanı yakınlarındaki bir köye düştüğünü aktardı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişki henüz açıklama yapılmadı.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki işgalci ABD üssüne saldırı düzelendi. Düşmanın kalelerini vurmaya devam edeceğiz" denildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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