ABD'nin Iowa eyaletindeki bir ordu mühimmat tesisinde, bozulduğu ve kendiliğinden patlama riski oluşturduğu belirtilen yaklaşık 4,5 ton kurşun azit, kontrollü patlamayla imha edildi. Bölge halkı operasyondan önce tahliye edilirken, zehirli kurşun parçacıklarının çevreye yayılma ihtimaline karşı da önlemler alındı.

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kentindeki ABD ordusuna ait mühimmat tesisinde, 20 yılı aşkın süredir depolanan ve güvenlik tehdidi oluşturan patlayıcı kimyasallar kontrollü biçimde imha edildi. Yerel saatle 09.00 sıralarında yapılan operasyon sırasında bölgeden dumanlar yükseldi. Zehirli kurşun parçacıklarının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yayılma ihtimaline karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kendiliğinden patlama riski tespit edildi

ABD ordusunun açıklamasına göre, rutin güvenlik denetimleri esnasında 68 varilde depolanan yaklaşık 4,5 ton kurşun azitin kimyasal yapısının bozulup kristalleştiği tespit edildi. Mühimmat üretiminde kullanılan söz konusu maddenin kendiliğinden patlama riski taşıdığı, bir başka bölgeye nakledilmesinin ise kamu güvenliği bakımından ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi. Federal kurumların teknik değerlendirmelerinin ardından, kimyasal maddelerin bulundukları tesiste kontrollü biçimde imha edilmesine karar verildi.

Halka acil durum uyarısı yapıldı

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tesisin yaklaşık 32 kilometre çevresinde yaşayan ve tahliye edilmeyen vatandaşlardan, ikinci bir açıklamaya kadar kapalı alanlarda kalmalarını talep etti. Bölgeden ayrılan vatandaşlara geçici konaklama desteği sağlandı. Yetkililer, vatandaşları kapı ve pencerelerini kapatmaları, dışarıdan hava alan havalandırma sistemlerini devre dışı bırakmaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 350 çiftliğin etkilenebileceği belirtildi

ABD Tarım Bakanlığı, patlama neticesinde açığa çıkabilecek kurşun içeren parçacıklardan yaklaşık 350 çiftliğin potansiyel olarak etkilenebileceğini tespit etti. Tarım arazileri, hayvanlar, yemler ve su kaynaklarının olası kirlilikten korunması amacıyla tedbirler alındı. Uzmanlar, kurşuna maruz kalmanın bilhassa çocuklarda beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret etti.

İlk ölçümlerde havada kurşun tespit edilmedi

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği demeçte, kontrollü patlamanın ardından yapılan ilk hava ölçümlerinde kurşuna rastlanmadığını açıkladı. Zeldin, ilk sonuçların son derece olumlu bir işaret olduğunu vurgulayarak çevresel ölçümlerin süreceğini dile getirdi. Operasyon öncesinde bölgede bin 200'den fazla hava, toprak ve su numunesi alınmış olup patlamanın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin saptanması için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Trump'ın müdahil olduğu operasyon birkaç kez ertelendi

Geçmişte söz konusu operasyonun halk sağlığı ve çevre bakımından doğurabileceği riskler gerekçesiyle çevre örgütleri yargı yoluna gitmişti. Federal Temyiz Mahkemesi de operasyona verilen çevre iznini geçici olarak askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise mahkemenin kararına kadar operasyonun durdurulmasını talep etmişti. Mahkemenin geçici durdurma kararını kaldırmasının ardından operasyonun yapılmasının önündeki hukuki engel ortadan kalktı.