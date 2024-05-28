ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım iskelesi operasyonları askıya alındı - Son Dakika
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ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım iskelesi operasyonları askıya alındı

ABD basınına göre, ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki insani yardım iskelesinin bir parçası koparak operasyonların askıya alındığı bildirildi. Kötü hava koşullarının parçanın kopmasına neden olduğu tahmin ediliyor. Detaylar ve iskelenin ne zaman faaliyete geçeceği hakkında bilgi verilmedi.

28.05.2024 20:41
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ABD basının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelenin bir parçasının koptuğu ve operasyonların askıya alındığı bildirildi.

ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için kurduğu iskelede operasyonlar askıya alındı. ABD basının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, iskelenin bir parçasının kopması nedeniyle insani yardım operasyonlarının askıya alındığı bildirilerek, parçanın kopmasına kötü hava koşullarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Haberde, kopan parçanın ne kadar büyük olduğu ya da iskelenin yeniden faaliyete geçmesinin ne kadar süreceği konusunda detay verilmedi.

Gazze'ye yardım taşıyan 4 ABD gemisi sürüklenmişti

Söz konusu iskeleye insani yardım taşıyan 4 ABD gemisi 25 Mayıs'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bu sürüklenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği aktarılmış, "2 gemi şu anda iskelenin yakınındaki sahile demirlemiş durumda, diğer gemiler ise İsrail'in Aşkelon şehri yakınlarında karaya oturdu" denilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Gazze, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım iskelesi operasyonları askıya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yardım iskelesi operasyonları askıya alındı - Son Dakika
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