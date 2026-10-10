ABD Pennsylvania Erie'de silahlı saldırıda 2'si çocuk 8 kişi öldü - Son Dakika
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ABD Pennsylvania Erie'de silahlı saldırıda 2'si çocuk 8 kişi öldü

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ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Erie kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan hariç 2'si çocuk 8 kişi öldü; saldırganın kendini vurduğu bildirildi. Erie Belediye Başkanlığı tüm ölümlerin polis gelmeden önce gerçekleştiğini açıkladı, soruşturma sürüyor.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Erie kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın kendisini silahla vurduğu bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Erie kentinde bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, dün öğleden sonra polis ekiplerine bir kişinin eve girmeden önce sokakta silahla çevreye ateş açtığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, sokakta 2 kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, eve giren şüphelinin dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine binanın çevresini sararak, saldırgana teslim olma çağrısında bulundu. Bu sırada evin içinden silah sesleri duyuldu. Eve giren polis ekipleri, içeride başka kişilerin de cansız bedenleriyle karşılaştı. Silahla kendini vurduğu değerlendirilen saldırganın da hayatını kaybettiği belirlendi.

"Tüm ölümler polis gelmeden önce gerçekleşti"

Erie Belediye Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırgan hariç 2'si çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, tüm ölümlerin polis olay yerine ulaşmadan önce gerçekleştiği belirtilerek, can kayıplarının uzun süren bir çatışma ya da polis müdahalesindeki gecikmeden kaynaklanmadığı ifade edildi. Erie Polis Şefi Rick Lorah, soruşturmayı tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi veya saldırının nedeni hakkında spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından eyalet yönetiminin tüm desteğini sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Shapiro, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, ailelerine ve Erie halkına başsağlığı diledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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