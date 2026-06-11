ABD, Umman Körfezi'nde bir gemiye daha saldırdı - Son Dakika
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ABD, Umman Körfezi'nde bir gemiye daha saldırdı

11.06.2026 15:38
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ABD ordusu, Umman Körfezi'nde Gine-Bissau bayraklı M/T Jalveer gemisini etkisiz hale getirdi.

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" gemisine saldırdı. Gemi, ABD'nin bu hafta ateş açtığı 3'üncü ticari gemi oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde gemilere yönelik ablukasını sürdürüyor. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'dan petrol taşıyan Gine-Bissau bayraklı M/T Jalveer gemisini İran'a uygulanan ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı, daha sonra ABD'ye ait uçağın geminin makine dairesine 2 Hellfire füzesi ateşlediği belirtildi. Bunun, ABD kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği 3'üncü ticari gemi olduğu aktarıldı. ABD'nin pazartesi günü Palau bayraklı M/T Marivex, salı günü de Palau bayraklı M/T Settebello gemilerini füzelerle etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etti, Settebello da İran petrolünü taşımaya çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

ABD güçlerinin İran'dan ayrılan ve İran'a gitmeye çalışan gemilere yönelik ablukasını başlattığı 13 Nisan'dan bu yana 9 gemiyi etkisiz hale getirdiği, 135 gemiye rotasını değiştirttiği, insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine ise izin verdiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Gine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Umman Körfezi'nde bir gemiye daha saldırdı - Son Dakika

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