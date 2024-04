ABD Üniversitelerinde Gazze Protestoları: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

ABD'deki New York Üniversitesi (NYU) ile Yale Üniversitesinde öğrencilerin Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermek ve üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi talebiyle gerçekleştirdikleri gösterilere polisin müdahale etmesi sonucu onlarca kişi gözaltına alındı.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilen protestolar giderek büyüyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar, New York Üniversitesi (NYU) ile Yale Üniversitesi'ne de sıçradı. Connecticut eyaletindeki Yale Üniversitesi ve New York kentine bağlı Manhattan'daki New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci, Gazze'ye destek için bir araya geldi. Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde bulunan Yale Üniversitesi'nin etrafındaki yolu trafiği kapatan öğrenciler, okulun İsrail ile bağlantılı askeri silah üreticileriyle arasına mesafe koymasını talep etti. Yerel medyaya göre polisin müdahale ettiği gösteride çadır kampı kaldırılırken, 45'ten fazla kişi gözaltına alındı.

New York Üniversitesi'nde ise öğrenciler Gould Plaza önünde toplanarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterirken, üniversite yönetiminden İsrail'in işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırmasını talep etti. Üniversite yönetiminin polise şikayetinin ardından onlarca kişi gözaltına alındı. Ayrıca alana kurulan "Gazze Dayanışma Kampı'ndaki" çadırlarda söküldü.

Columbia'da uzaktan eğitime geçildi

Columbia Üniversitesi Rektörü Nemat Minouche Shafik ise yüz yüze derslerin iptal edildiğini, online eğitime geçildiğini belirtti.

Rektör Shafik, geçtiğimiz hafta New York polisinden öğrencilerin üniversite bahçesine kurduğu çadır kampını kaldırması için yardım istemişti. Perşembe günü polisin müdahale ettiği üniversitede 100'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. - NEW YORK