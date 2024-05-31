ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarında 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

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ABD ve İngiltere'nin Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde'yi hedef alan saldırılarında 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, İngiltere Silahlı Kuvvetleri ile birlikte meşru müdafaa amacıyla Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 13 hedefe saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Vurulan Husi hedeflerindeki insansız hava araçları (İHA) ve diğer silahların bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için tehdit oluşturduğu ifade edildi. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ortak saldırının İHA'ların ve silahların bulunduğu 3 noktayı hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Her zamanki gibi sivillere veya askeri olmayan altyapıya yönelik riskleri en aza indirmek için saldırıların planlanmasında azami özen gösterildi" denildi.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı, Hudeyde'ye yönelik saldırılarda 16 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını bildirdi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdelsalam, Gazze'yi verdikleri destek nedeniyle Yemen'e karşı "acımasız bir saldırı" gerçekleştirildiğini ifade etti. - SANA