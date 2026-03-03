ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarına aralıksız şekilde devam ediyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gece gündüz devam ediyor. ABD ve İsrail, başta başkent Tahran olmak üzere birçok kenti sivil ayrımı gözetmeden bombalamayı sürdürüyor. Saldırılarda bugüne kadar 787 kişi hayatını kaybetti. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › ABD ve İsrail'in İran Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
