ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü

Lloyd Austin, Yoav Gallant ile telefonla görüştü, Hizbullah saldırıları ve savunma iş birliğini ele aldı.

19.10.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Güney Lübnan ve Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın İsrail'in bölgesel tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek üzere bir füzesavar sisteminin yakın zamanda konuşlandırılması da dahil olmak üzere ABD kuvvetlerinin bölgedeki konumlarının gözden geçirildiği belirtildi. Pentagon'un açıklamasına göre Austin, Gallant'a İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evine düzenlenen saldırının ardından güvende olmasından dolayı rahatladığını söyledi.

"Gallant, UNIFIL birliklerine yönelik zararın azaltılması yönündeki kararlılığını yineledi"

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Güney Lübnan ve Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik son saldırıları hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Açıklamada, "Bakan Gallant, bu konuları görüşürken savunma kurumunun hem Lübnanlı sivillere hem de UNIFIL birliklerine yönelik zararın azaltılması yönündeki kararlılığını yineledi" denildi.

Hem İsrail hem de ABD'nin devam eden iş birliği ve savunma pozisyonlarının ele aldığı aktarılan açıklamada, "Bakan Gallant, İsrail SAvunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'de devam eden operasyonlarını gündeme getirdi ve Gazze'de tutulan 101 esirin iadesinin sağlanması konusundaki kararlılığını yineledi" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Lloyd Austin, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 04:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail Savunma Bakanları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.