ABD ve Ürdün Ortaklığında Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ABD ve Ürdün Ortaklığında Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirildi

ABD ve Ürdün Ortaklığında Gazze\'ye Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

16.03.2024 20:26  Güncelleme: 20:28
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, bugün Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana bombardımanına devam ettiği ve insani yardımların girmesine izin vermediği Gazze Şeridi'ne havadan yardımlar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze'de devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla bugün yerel saatle 11.58'de Kuzey Gazze'ye ortak bir havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı.

Ortak operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağının yer aldığı belirten açıklamada, "ABD C-130, 170 kilogramlık 16 paket pirinç, un, süt, makarna ve konserve gıda bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtaran insani yardım sağladı" denildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının havadan yardım operasyonlarının, ABD ve ortak ülke hükümetlerinin insanların acılarını hafifletmeye yönelik devam eden çabalarına katkıda bulunduğu belirtilirken, havadan teslimatlarının devam etmesinin planlandığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Ürdün, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD ve Ürdün Ortaklığında Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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