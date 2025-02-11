Abdullah Zeydan'a Yeniden 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Abdullah Zeydan'a Yeniden 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Abdullah Zeydan\'a Yeniden 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a terör örgütüne yardım etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zeydan, duruşmaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Mahkeme, sanığın cezalandırılması yönünde karar aldı.

11.02.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
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DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sanık Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddihakim talebinde bulundu.

Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Abdullah Zeydan'a Yeniden 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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