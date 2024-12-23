Aç kalan tilki kümesten tavuk çaldı

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Bingöl'de aç kalan ve yerleşim yerine inen tilki, kümese girip tavuğu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Aftor mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aç kalan tilki, doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi'nin bahçesine girdi. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra kümese girdi. Kümese giren tilki, bir tavuğu ağzına alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BİNGÖL