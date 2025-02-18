Açık Sobadan Yangın Çıktı

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Yemeğe giden ustanın açık unuttuğu elektrikli soba yangına sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yemeğe giden ustanın açık unuttuğu elektrikli soba yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkan, eşyalar ve bir otomobilde hasar oluştu.

Olay, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta ustası H.K., öğle yemeği yemek için evine gitti. Bu sırada dükkanda açık unutulan elektrikli soba, yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dükkan, eşyalar ve bir otomobilde hasar oluştu

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.