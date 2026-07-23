Devrilen traktörün üzerinden yola savrulan genç kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlasına gitmek üzere yola çıkan 24 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesi yakınlarında bulunan Kanal Yolu Aktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Selver Güngör, tarlasına gitmek üzere traktörüyle seyir halindeyken kanal yolundan tarla yoluna geçiş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Güngör traktörün üzerinden yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 24 yaşındaki Selver Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.