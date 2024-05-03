Acun Ilıcalı'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Acun Ilıcalı\'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi İzmit'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve cenazeye çelenk gönderdiği belirtildi.

03.05.2024 14:48  Güncelleme: 15:01
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Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) dün hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Kocaeli'de il tarım müdürü olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, İzmit Fevziye Cami'ye getirildi. Ilıcalı'nın cenaze namazına abisi AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve bugün Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. Acun Ilıcalı ve çok sayıda kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

"İzmit'te çok hatıralarımız var"

Gürbüz Ilıcalı'nın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Abim Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri vardı. Bizim aile büyüğümüzdü. İzmit'te çok hatıralarımız var. Anne ve babamızı trafik kazasında kaybettik. Daha sonra abim Ergün ve yengem İlknur'u da trafik kazasında kaybettik" dedi. Mustafa Ilıcalı, abisi Gürbüz Ilıcalı'nın hayırseverliği ile de bilindiğini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Acun Ilıcalı'nın Amcası Gürbüz Ilıcalı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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