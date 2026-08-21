Bakan Gürlek: Soykırım suçluları hesap verecek - Son Dakika
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Bakan Gürlek: Soykırım suçluları hesap verecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye yardım filosuna saldırıda Netanyahu hakkında yakalama emri çıkarıldığını ve uluslararası kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu, mazlumların yanında hukuki mücadelenin süreceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir. Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçundan 14 Temmuz tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında 'İnsanlığa Karşı Suç', 'Soykırım', 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', 'Eziyet', 'Mala Zarar Verme', 'Nitelikli Yağma' ve 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması' suçlarından yargılanmaktadır. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Akın Gürlek, Filistin, 3. Sayfa, Türkiye, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Gürlek: Soykırım suçluları hesap verecek - Son Dakika

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