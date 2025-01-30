Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki 61,5 milyon liralık reklam ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet verme davaları devam ediyor. 12 sanığın hapis cezası istemiyle açılan davada tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları gündeme geldi.

30.01.2025 16:12
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine "fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri" iddiası ile aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı ile birlikte 12 kişinin 7 yıl ile 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya devam edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu.

İhbarla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık 2023'te yaptığı operasyonda belediye başkanı danışman Mürüvet Sızlı (35), Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39), Eylül Ajans çalışanı Mete Çelebi (34), Vizyonkent Reklam Pazarlama Firması yetkilisi Murat İlbak (49), Paragraf Baskı Medya Firması Sahibi Semih Dizidar (46), Aydoğanlar Ahşap ve Endüstriyel Reklamcılık Şirketi sahibi Süleyman Aydoğan (36), Eylül Ajans Firması sahibi Tahir Cem Oğulhan (42), Karma Açık Hava Reklam Şirketi yetkilisi Umut Şenol (46), Sezgi Ajans sahibi Yüksel Yavuz (61), Kuzgun Medya Limited Şirketi Temsilcisi Can Küçüközkan (47) ve Karma Açıkhava Reklamcılık Ticaret A.Ş. yöneticisi Mehmet Fatih Gültekin (41) gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonunda, 12 sanık hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya haklarında adli kontrol kararı bulunan belediye başkanı danışmanı Mürüvet Sızlı ile Reklam Ajansı sahibi Süleyman Aydoğan, Semih Dizdar, Mehmet İlker Tutuş, Tahir Cem Oğulhan, Mete Çelebi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklardan Mehmet İlker Tutuş'un komşusu olan estetisyen Refika Biter tanık olarak dinlendi. Sanıkları tanımadığını belirten Biter, "İlker Bey benim komşum olur. Ben eşiyle arkadaşım. Kendileri benden ara ara borç para ister, ben de veririm. Bahse konu dekont İlker Beyin eşinin aracılığıyla benden aldıkları 5 bin TL borç paranın geri ödemesidir. Konu hakkında bildiklerim bu kadardır." dedi.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar etti. Sanıklardan Süleyman Aydoğan, girdikleri ihalelerin tarihi, günü ve saatinin istenmesini, taraf avukatları da yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kamu İhale Kurumu'ndan sanıkların hangi ihaleye hangi gün ve saatte girdikleri, ne teklif sunduklarına dair Elektronik Kamu Alımları Platformu'ndan (EKAP) detaylı olarak bilgi istenmesine ve 3 kişilik bilirkişi heyetinden sanıkların ihalelere fesat karıştırıp karıştırmadığı yönünde yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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