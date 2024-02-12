Adana Büyükşehir Belediyesi Saldırısı Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Saldırısı Hakkında Açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi Saldırısı Hakkında Açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaparak, şüphelinin özel kalem müdürüne borç verme ihtimalinin olmadığını vurguladı. Açıklamada, saldırganın belediye personeli olduğu ve mali gücünün bulunmadığı belirtildi.

12.02.2024 17:56  Güncelleme: 18:02
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Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama şüphelinin özel kalem müdürüne borç verme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük'e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük'ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir."

Açıklamanın devamında ise, "Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü.

Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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