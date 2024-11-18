Adana'da koltuk altındaki zuladan 11 kilogram 350 gram metafetamin çıktı
ADANA - Adana'da narkotik polisleri, hassas burunlu narkotik köpeği 'Aşil'in yardımıyla aracın arka koltuğunun altına yapılan zuladan 11 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanında şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Aşil' araçta yaptığı aramada arka koltuğa tepki verdi.
Bunun üzerine narkotik polisleri aracın arka koltuğunun altına yapılan zulayı buldu. Zulada 8 pet şişe içerisinde toplamda 11 kilo 350 gram metafetamin ele geçirdi.
Gözaltın alınan araç sürücüsü Nebi K., ifadesinde para için yaptığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 11.35 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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