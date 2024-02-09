Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana\'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonun kasasında yapılan aramada 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

09.02.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adana, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement