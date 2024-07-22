Adana'da 11 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cansız bedeni bulundu

3.Sayfa

Adana'da ekmek almak için evden çıktığı öne sürülen 11 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Olay, 21 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Uğur ekmek almak için dışarı çıktı. Çocuk bir süre sonra eve gelmeyince durum polise bildirildi.

Öte yandan, Yüreğir'e bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında, güvenlik görevlisi bir erkek cesedi gördü. Bunun üzerine görevli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 11 yaşındaki İbrahim Uğur'a ait olduğunu belirledi. Uğur'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA