Adana\'da 15 yaşındaki çocuklardan cinayet

Adana'da bir PVC ustasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları netleşti. İş yerine motosikletle gelen yüzü maskeli iki şüphelinin de 15 yaşında olduğu, şüphelilerden birinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise iş yerini kurşunladığı ortaya çıktı. Yakalanan çocuklar ifadelerinde "Önceden kendilerine küfür ettiği" gerekçesiyle cinayeti işlediklerini belirtti.

Olay, 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.A. (15) ve H.H. (15), PVC ustası Yusuf Çelik'e (39) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda H.H. motosikleti sürerken L.A. ise işyerinin önüne gelince defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Yusuf Çelik başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Çelik'in cenazesi defin edilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra L.A. ve H.H. suç aleti tabanca ile birlikte Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. L.A. ve H.H., çocuk şube ekiplerine teslim edildi.

Çocukların, ifadelerinde önceden Yusuf Çelik'in kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öne sürüldü. - ADANA