Adana'da bir kamyonette 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir kamyonetin durumundan şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi.
Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 2.35 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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