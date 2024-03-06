Adana\'da 21 yıl ve 11 yıl hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 21 yıl 4 ay ve 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis birçok ilde hırsızlık yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.'nin ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan L.S.'nin adreslerini belirledi. Polis bu tespit üzerine iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Emniyete getirilen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA
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Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan'da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldı.
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