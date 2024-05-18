Adana'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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Adana'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi

Adana\'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana il merkezinde bulunan okullar ve çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda birçok araca ve şahsa idari para cezası uygulandı.

18.05.2024 12:27
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Adana'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi.

Çocuklar ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yer alan okullar ve çevrelerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 107 ekip ve 296 personelin katılımıyla gerçekleştirilen kontroller çerçevesinde bin 229 şahıs sorgulanırken, 183 iş yeri, 31 metruk bina, 49 park ve bahçe ile 220 okul servis aracı denetlendi.

Denetimler sonucunda 12 servis aracına 56 bin 643 TL, 17 araç ve motosiklete 134 bin 998 TL, trafik ışıklarında çevreye rahatsızlık veren 8 şahsa ise 7 bin 816 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 226 okul ve çevresi polis ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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