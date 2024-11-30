Adana'da 24.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 24.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana\'da 24.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 24.8 milyon makaron ve 10.5 ton tütün ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

30.11.2024 10:08
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Adana'da 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ve 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelerin 17 milyon 650 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şub Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Eski Adana Caddesi Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine KOM polisleri söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Depoda ise 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ile 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin 17 milyon 650 bin TL olduğu öğrenildi.

Depoda toplanan ürünleri ise doğu illere sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 24.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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