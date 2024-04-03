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Adana'da Durdurulan Araçta 27 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Durdurulan Araçta 27 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana\'da Durdurulan Araçta 27 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana'da narkotik ekipleri durdurdukları araçta yapılan aramada 27 kilo 500 gram metamfetamin buldu. Araç sürücüsü ise uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti.

03.04.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Adana'da narkotik ekipleri önünü keserek durdurdukları aracın koltuğunun altından 27 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirdi. Aracın sürücüsü ise ifadesinde, "Yangın tüpü taşıyorum uyuşturucudan haberim yok" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin B.'nin kullandığı hafif ticari aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. Araçtan indirilen Hüseyin B., kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Araç içerisinde yapılan arama çalışmaların koltukların altında 22 paket halindeki topla 27 kilo 500 gram metefamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hüseyin B. emniyetteki ifadesinde, "Yangın tüpü taşıyordum, uyuşturucudan haberim yok" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Durdurulan Araçta 27 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Durdurulan Araçta 27 Kilo 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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