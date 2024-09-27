Adana'da 29 Yıl Cezalı Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

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Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu ticareti yapmaktan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan torbacıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İhsan A.'nın Barış Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti. Polis adresin belirlenmesi üzerine harekete geçip baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen İhsan A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA