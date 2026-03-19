Adana\'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da bir kamyondan 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, olayla ilgili sürücüye adli işlem yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Bilginin ardından ekipler kaçak tütünü getiren kamyonu tespit etti.

Tespitlerin ardından söz konusu kamyon Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi D400 karayolunda durduruldu. Aracın arkasındaki çuvallarda toplam 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücüye adli işlem yapıldı. - ADANA