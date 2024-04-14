Adana'da annesiyle bayram gezmesinden dönerken 4 yaşındaki kız çocuğu Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Seyhan polisleri köpeğin sahibi ve köpeği gezdiren kişiyi gözaltına aldı.
Olay, 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Seyhan polisi köpeği buldu, şahısları da yakaladı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği bulmak ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.'ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.'yi gözaltına aldı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.'yi da gözaltına aldı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 4 yaşındaki çocuk köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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