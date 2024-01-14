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Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama

Adana'da bir depoya yapılan baskın sonucunda 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba mahallesinde bulunan bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğunu tespit etti ve baskın düzenledi. Toplam değeri 26 milyon 312 bin TL olan makaronlar ele geçirildi ve N.Ç isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana\'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama
14.01.2024 - 22:20,
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Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama

ADANA - Adana'da bir depoya yapılan baskın 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine Yeşiloba mahallesinde bulunan bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu depoya baskın yaptı.

Yapılan baskında piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan toplam 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili N.Ç isimli kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.Ç çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
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