Adana\'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız silah ve 2 bin 945 mermi ele geçirildi

Adana'da polisin iki farklı adrese yaptığı operasyonda 7 ruhsatsız silah ve 2 bin 945 mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde ve Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu ihbarını aldı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu iki adrese de operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör ile 2 bin 945 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA