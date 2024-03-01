Adana\'da 82 Kişinin Öldüğü Apartmanın Fenni Mesulü İstifa Etti

82 kişinin öldüğü apartmanın fenni mesulü istifa ettiğini öne sürüp, serbest bırakılmak istedi
Avukat Nazan Akça Subaşı:
"Bu dosyalar eğer muhtemel kast ile adam öldürmeden ilerlerse hak ettikleri cezayı alırlar"
ADANA - Adana'da 82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi'nin C bloğunun yıkılmasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşmasında tutuklu müteahhit ve inşaat mühendisi serbest bırakılmasını isterken, mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerde Adana'da da 11 bina yıkıldı. Depremde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan 14 katlı İhsan Bayram Sitesi'nin C Bloğu da yerle bir oldu. 1997 yılında inşa edilmesine rağmen, 26 yıldır 'iskan izni' verilmeyen binanın enkazından 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sadece 6 kişi hayatta kaldı.
Müteahhit ve inşaat mühendisine 22.5 yıl hapis cezası istendi
Davanın tutuklu sanıkları müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
İhsan Bayram Sitesi C blokun davasının 3. celsesi bugün Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu müteahhitlerin sorumluluğu birbirlerine atması dikkat çekti. Mahkeme, duruşmada belediye personellerinin dinlenmesi ve eksik delillerin toplanması için bir sonraki duruşma tarihini 14 Haziran 2024 olarak belirledi.
"Tahliye talepleri reddedildi"
Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bugün 3.duruşma görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu duruşmada fenni mesul olan kişi ısrarla fenni mesullükten istifa ettiğini ve hiçbir yasal sorumluluğun olmadığını beyan ediyordu. Belediyeden gelen müdür ise kimsenin yazılı olarak fenni mesullükten istifa etmediğini, istifaların sözlü değil yazılı olarak yapılabileceğini söyledi. Ayrıca fenni mesul istifa ederse inşaatın durdurulacağı belirtildi. Bu tahliye talebi reddedildi" ifadelerini kullandı.
"İnşallah mahkemeler emsal karar verecekler"
Tutuklu şahısların muhtemel kast ile adam öldürme suçundan yargılanmalarını istediklerini aktaran Subaşı, "Sanık avukatları kolon kesme iddialarını yinelediler. Ancak tanık beyanlarında kolon kesme iddialarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Mahkeme belediye görevlilerini, aşağıdaki dükkan sahiplerini dinleyecek. Biz dosyanın olası kast ile ek savunma verilmesini talep ettik. Bu dosyalar eğer olası kast ile adam öldürmeden ilerlerse hak ettikleri cezayı alırlar. Eğer taksirle adam öldürmeden yargılanırlarsa maksimum alacakları ceza 22,5 yıldır. Yatarı da maalesef 2 yıl. İnşallah mahkemeler emsal karar vereceklerdir" diye konuştu.
(UMT-FKE-SO-Y)
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