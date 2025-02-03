Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

03.02.2025 11:35
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9 milyon kaçak makaron ele geçirildi 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da polis 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Sarıçam ilçesinde bir depoda ve 2 araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine depoya ve 2 araca yapılan baskında piyasa değeri 6 Milyon TL olan, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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