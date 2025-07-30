Adana'da Aile İçindeki Çatışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Aile İçindeki Çatışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Aile İçindeki Çatışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
30.07.2025 09:47  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da aile içindeki anlaşmazlıklar sonucu meydana gelen kargaşada, Nihat Köse kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından Hatice Köse, eşinin kaybı ve çocukları için adalet beklediğini ifade etti.

Adana'da eşi, kayınbabası tarafından vurularak öldürülen Hatice Köse, "Eşim ilk vurulduğu anda gözleri açıktı ancak kayınbiraderim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik. 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki Erol Köse, 2 katlı müstakil evi ve arazisinin işgaliye ücretini ödemesi için 4 yıl önce gelen ihbarname üzerine 5 çocuğunu yanına çağırdı. Köse'nin 4 evladı evi ve arsayı istemezken Mesut Köse (34) ücreti ödeyip, ev ve arazinin tapusunu kendi üzerine çıkarttı.

Husumet başladı

Mesut Köse ve ailesi üst katta, babası ve ağabeyi Murat Köse (37) ise alt katta yaşadı. Aradan geçen 4 yılın ardından Erol ile oğlu Murat Köse, Mesut Köse'den ev ve arsanın tapusunun geri kendilerine devredilmesini istedi. Köse'nin diğer ağabeyi Nihat Köse (42) ise kardeşinin haklı olduğunu söyleyince aile üyeleri arasında husumet başladı.

Arazi mühürlendi, kavga büyüdü

İddiaya göre, Köse ailesinin kiraya verdiği 5 dönümlük arazi ise belediye tarafından mühürlenince, Murat Köse bu durumdan kardeşi Nihat'ı sorumlu tutup küfürler savurdu ve 'Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sende buraya gelecek yürek var mı' şeklinde mesaj gönderdi. Mesajları görünce sinirlenen Nihat Köse, 24 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla birlikte babasının evine gitti.

Darbedildi, silahla vurulup öldürüldü

Nihat Köse'nin eve varmasıyla birlikte taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada baba Erol ile oğlu Murat Köse, bedensel engelli Nihat ve Mesut Köse'ye sopalarla saldırıp, darbetti. Çevredekilerin aramaya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Bacak ve karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul, yerdeki Nihat ve Mesut Köse'yi tekmeleyip, olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Nihat Köse, hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Oğlu mezara, baba cezaevine girdi

Evli ve 3 çocuk babası Nihat Köse'nin cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilirken evine yakın bir sokakta yakalanan Erol Köse ise tutuklandı.

"Kayınbiraderim eşimin başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı"

Yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlatan Nihat Köse'nin acılı eşi Hatice Köse, eşinin babasının evine sadece konuşmak için gittiğini belirterek, "Olay günü de hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiler. Biz de eşim ve 5 yaşındaki oğlumla birlikte konuşmak için yanlarına gittik. Kayınpederim ve kayınbiraderim bize sopalarla saldırdılar. Kavgayı zorla ayırdık ancak tekrar saldırdılar. O sırada kayınpederim av tüfeğiyle ateş etti. Eşime ilk yardım yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Başta kendindeydi, 'kemerini çıkarmama yardım et canım' dedim. Bir yandan da ambulansı çağırmaya çalışıyordum. Karnını açtığımda saçma yaralarını gördüm. Gözleri açıktı ancak kayınbiraderim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" ifadelerini kullandı.

"3 çocuğum öksüz kaldı"

Belediyenin araziyi mühürlemesinden kendilerini sorumlu tuttuklarını ancak hiçbir ilgilerinin olmadığını öne süren Köse, daha sonra şunları söyledi:

"Biz, bunu yapmadığımızı söylemek, kendimizi aklamak için oraya gittik. Fakat eşimi kaybettim. Suçsuz yere öldü. Tüm bunlar kaynım yüzünden yaşandı. Sürekli mesajlar attı, küfürler etti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı. Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezaları almasını istiyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatice Köse, Politika, 3-sayfa, Çocuk, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Aile İçindeki Çatışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan ’’dijital dolandırıcılık’’ uyarısı geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ''dijital dolandırıcılık'' uyarısı geldi
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
13:27
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
13:20
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 09:58:45. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Aile İçindeki Çatışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.