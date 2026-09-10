Adana'da Aksu ve Kozan'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğünce Adana'nın Aksu ve Kozan ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığı açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından 'kontrol altında' notuyla yapılan paylaşımda, Adana'nın Kozan ve Aksu ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. OGM'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşil vatana hep birlikte sahip çıkıyoruz."