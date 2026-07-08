Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana'da arkadaşlarıyla sabaha kadar alkol aldığı öne sürülen 59 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek düştüğü Seyhan Nehri'nde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Yağcı, arkadaşlarıyla sabaha kadar nehir kenarında alkol aldı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yağcı, Seyhan Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sudan çıkarılan Hasan Yağcı'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, Yağcı'nın cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yağcı'nın cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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