Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

08.07.2026 10:03
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Adana'da arkadaşlarıyla sabaha kadar alkol alan 59 yaşındaki Hasan Yağcı, dengesini kaybederek Seyhan Nehri'ne düştü ve hayatını kaybetti. Yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da arkadaşlarıyla sabaha kadar alkol aldığı öne sürülen 59 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek düştüğü Seyhan Nehri'nde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ALKOL ALDIKTAN SONRA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Yağcı, arkadaşlarıyla sabaha kadar nehir kenarında alkol aldı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yağcı, Seyhan Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince sudan çıkarılan Hasan Yağcı'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, Yağcı'nın cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Yağcı'nın cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkol aldıktan sonra nehre düşen adam öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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