Adana'da Arı Kovanlarında Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Arı Kovanlarında Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Adana'da narkotik polisleri, durdukları hafif ticari araçta arı kovanlarının içerisinde zulalanmış vaziyette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi. Tutuklanan şüpheliler, kovanlarla kraliçe arıları taşıdıklarını ve ballar olduğunu iddia etti.

15.06.2024 09:50
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Adana'da narkotik polisleri durdukları hafif ticari araçtaki arı kovanlarının içerisinde bal peteklerinin altına zulalanmış vaziyette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, "Kovanlarla içerisinde kraliçe arıları taşıyoruz, ballar var onu götürüyoruz" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari araçta kente yüklü miktar uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler söz konusu aracı takip altına alarak aracı Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan yolunda durdurup şüphelileri de yakaladı.

Araçta yapılan aramalarda arı kovanlarının içerisinde bal peteklerin altına zulalanmış vaziyette 62 pakette toplam 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı Tuncay B. ve Erdem B. gözaltına alındı.

"Kraliçe arı ve bal taşıyoruz diye savunma yaptılar"

Emniyetteki sorgularında Tuncay B., "Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz" derken Erdem B. ise, "Tuncay'ın yanında çalışırım kovanların içerisinde ballar ve onu götürüyoruz" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Arı Kovanlarında Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Arı Kovanlarında Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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