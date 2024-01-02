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Adana'da Asayiş Operasyonunda 60 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Asayiş Operasyonunda 60 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışması ve denetimler sonucunda 1'i otomatik olmak üzere toplamda 60 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 10 kişi tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan denetimlerde uyuşturucu madde, kaçak içki, gümrük kaçağı sigara ve cinsel içerikli ürünler de ele geçirildi.

Adana\'da Asayiş Operasyonunda 60 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
02.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:57
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Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışması ve denetimler 1'i otomatik olmak üzere 60 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silah yakalatan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ve bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı denetimlerinde, 1 otomatik tabanca, 37 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 55 şarjör ile 1667 mermi ele geçirildi.

Yapılan asayiş uygulamalarında silahların dışında, 378.95 gram narkotik madde, 245 uyuşturucu hap, 231,5 litre kaçak içki, 177 paket gümrük kaçağı sigara, 46 elektronik sigara, 345 cinsel içerikli ürün de ele geçirildi.

Ekipler çalıntı olan 8 aracı yakalayarak sahibine teslim ederken çeşitli suçlardan aranan 258 kişiyi de yakaladı.

Ruhsatsız silah ile yakalanan 10 kişi tutuklanırken 13 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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