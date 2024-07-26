Adana'da Asayiş Uygulamalarında 18 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Aranan 37 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Asayiş Uygulamalarında 18 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Aranan 37 Kişi Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait 12 şarjör ve 46 fişek ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 287,73 gram uyuşturucu madde, 200 bin kaçak sigara ve 66 uyuşturucu hap da bulundu. Trafik denetleme ekipleri tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda bin 105 motosiklet sorgulandı ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 37 kişi de yakalandı.

26.07.2024 09:30
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Adana'da yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 37 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğünce 18-25 Temmuz tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları sonucunda 12 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara bağlı 12 şarjör, 46 fişek ele geçirildi. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sonucunda 287,73 gram uyuşturucu madde, 200 bin kaçak sigara, 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik denetleme ekiplerince yapılan sorgulamalar sonucunda bin 105 motosiklet sorgulandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs ise yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Asayiş Uygulamalarında 18 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Aranan 37 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Asayiş Uygulamalarında 18 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Aranan 37 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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