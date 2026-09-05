Adana\'da ASKİ kamyonunun açılan damperi hızlı tren köprüsüne takıldı, hasar oluştu

Adana'da seyir halindeyken damperi açılan ASKİ'ye ait kamyon, hızlı tren köprüsünün altından geçmek isterken köprüye takıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken köprüde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle damperi açıldı.

Durumu fark etmeyen sürücü, kamyonla hızlı tren köprüsünün altından geçmek istedi. Bu sırada açılan damper köprüye takılırken kamyon köprü altında sıkışıp kaldı. Çarpmanın etkisiyle köprüde maddi hasar oluştu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.