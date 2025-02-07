Adana'da Av Tüfeğiyle Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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Adana'da Av Tüfeğiyle Kavga: Bir Ölü

Adana'da sokakta çıkan kavgada Ayhan Moralı, av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

07.02.2025 18:55
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Adana'da sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Moralı (53), Yusuf A. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Yusuf A. yanında bulundurduğu av tüfeğiyle, Ayhan Moralı'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yere yığılırken Yusuf A. kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Moralı'yı hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahaleye rağmen Moralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı çalışmalarda Yusuf A.'yı, Meydan Mahallesi ara sokaklarında yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Av Tüfeğiyle Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

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