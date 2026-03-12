Adana'da Baba ve İki Oğlu Yangın Merdiveninde Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Baba ve İki Oğlu Yangın Merdiveninde Yakalandı

Adana'da Baba ve İki Oğlu Yangın Merdiveninde Yakalandı
12.03.2026 09:58
Kesinleşmiş hapis cezası olan baba ve iki oğlu, Adana'da saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan baba ve iki oğlu yangın merdiveninde saklandıkları yerde polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis bu çerçevede, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan baba ve iki oğlunun bir adreste saklandığı tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, baba ve iki oğlunu binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı. Yakalanan şüphelilerden baba Cumali T. (60)'nin yağma suçundan 10 yıl, oğlu Mert T. (29)'nin ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl 6 ay, diğer oğlu Taner T. (28)'nin ise dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Taner T.'nin ayrıca başta ruhsatsız silah olmak üzere 14 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

Emniyete götürülen baba ve iki oğlu, daha sonra adliyeye ardından ise cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Adana, Baba, Son Dakika

