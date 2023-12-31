Adana\'da baba ve oğula silahlı saldırı: Oğul hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde baba ve oğula evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleşen silahlı saldırıda baba ağır yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ evlerinde oturan Nihat Öztalum (51) ve oğlu Muhammed Öztek (28) evlerinin önünde kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Öztek, acilde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA