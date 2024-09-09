Ahmet\'in katilleri 5 aydır bulunamadı

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Adana'da 5 ay önce babaannesine ziyarete gittiği sırada maganda kurşunuyla ölen gencin katilleri henüz yakalanamadı. Acılı babaanne gözyaşları içerisinde, "Benim torunumun katilini hala bulamadılar. Katiller Irak'a kaçmış diyorlar, 5 aydır nasıl yakalanamıyor hayret ediyorum" dedi.

Olay, 5 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Efe K. ve Aydın T. motosiklet ile ilerlerken otomobil ile çarpıştı. Şüpheliler çarptıkları aracın sürücüsünü yanında karısı varken darp etmeye başladı. Bölgedeki taksi durağındaki şoförler ise kavgayı ayırıp İbrahim Efe K. ve Aydın T.'yi gönderdi. Gençler ise taksi durağında kavgayı ayıran şoförleri tehdit edip ayrıldı. Bir süre sonra taksi durağına gelen İbrahim Efe K. ve Aydın T. kavgayı ayıran kişilerle tartışıp bölgeden uzaklaştı. Akşam saatlerinde silahla gelen İbrahim Efe K. ve Aydın T. taksi durağına 14 el ateş açtı.

Saldırı sırasında babaannesine giden genç kurşunların hedefi oldu

Evinden çıkıp motosikletine binen Ahmet Kartepe (28), babaannesi Fatma Kartepe'yi ziyarete gittiği sırada saldırının düzenlendiği bölgeden geçti. Bu esnada magandaların silahından çıkan kurşunlardan biri Ahmet'in sırtına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, Ahmet motosikletten kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Kadir Gecemi kutlamaya geliyordu"

Olayı anlatan acılı babaanne Fatma Kartepe (72), "Allah'ım kimseye böyle acı vermesin. Biz yaşadık başkaları yaşamasın. İşten çıkıp eve gitmiş, Kadir Gecemi kutlamaya geliyordu. Babası hatta bu saatte gitme diye söylemiş. O sırada sanırım kavga mı ne oluyormuş geçtiği güzergahta. Tam o anda işte ciğerime bir kör kurşun değiyor. Babaannemin gidip Kadir Gecesi'ni kutlayayım demiş torunum, hiç suçu günahı yoktu" dedi.

"Katiller Irak'a kaçmış diyorlar"

Ahmet'in ölümünün üzerinden 5 ay geçtiğini ve anne ile babasının hala mezarda beklediğini dile getiren babaanne Kartepe, "Suçlu adamı hemen buluyorlar benim torunumun katilini hala bulamadılar. Olaydan birkaç gün önce güzel bir minibüsle gelip 'babaanne benim' diyerek evin önünde durdu. En son torunumu o zaman görmüştüm. İlk göz ağrımdı o benim, onu yanımda büyüttüm. Kocamın adı ağzımın tadı derdim ona her zaman. Torunumun katilleri hala yakalanmadı, Irak'a kaçmış diyorlar. 5 aydır nasıl yakalanmıyor hayret ediyorum" diye konuştu.

"Ahmet'in son sözleri '5 dakika görüp geleceğim sanki ölüme mi gidiyorum'"

Babaanne Kartepe, "Torunumun katillerini hiç görmedim tanımam bile. Torunumun katillerinin elleri kırılsın, onları Allah'a havale ediyorum. Torunuma vuran o el kırılsın kötürüm olsun. Ben de olay günü ayağımı yakmıştım, torunum merak edip duruyordu beni gelip sürekli soruyordu nene nasıl oldun diye. 'Babaannemi 5 dakika görüp geleceğim sanki ölüme mi gidiyorum' demiş. 5 dakika sonra da öğrendik ki kör kurşuna gitmiş torunum. İlk başta bana söylemediler. Evde yalnızdım, evin önüne arabalar doluştu. Kız kardeşim de hasta olunca o öldü sandım fakat torunum Ahmet ölmüş işte. Bana ayağı kırılmış dediler ama ben anladım torunumun öldüğünü, kafamdan aşağı kaynar sular döküldü" şeklinde konuştu. - ADANA