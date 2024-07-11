Adana'da Barakada 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Barakada 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir barakada yaptığı operasyonda toz deterjan paketinin içerisinden 13 ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, silahlara merakı olduğunu ve biriktirdiğini savundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Seyhan polisi bir barakaya yaptığı operasyonda toz deterjan paketinin içerisinden 13 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "Silahlara merakım olduğu için biriktiriyorum" diyerek savunma yaptığı öne sürüldü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde arsadaki bir barakada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, söz konusu barakaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Musab E. (27), Cengizhan E. (37) ve İ.Y.'yi (17) gözaltına aldı.

"Toz deterjan paketinden silahlar çıktı"

Barakada arama yapan polis ekipleri, toz deterjan paketinin içerisini açtığında 13 ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

"Silahları biriktiriyorum"

Gözaltına alınan şüphelilerden Cengizhan E. ifadesinde silahların kendisinin olduğunu belirtirken, "Silahlar benim, merakım vardı. Bu nedenle biriktiriyorum" dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı

Yakalanan şüphelilerden İ.Y.'nin "yağma, tehdit, şantaj yapma" suçlarından 3 kaydı bulunurken, Musab E.'in 24 Eylül 2022'de Emrah Yüceer'in (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı, daha sonra kavgada bıçak kullanmadığını öne sürerek geçen sene denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Operasyon, Seyhan, Adana, Güvenlik, Adana, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Barakada 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
09:52 Tuba Büyüküstün ’’Murat’ın konseri olduğu için galaya gelmedi’’ demişti, gerçek neden ortaya çıktı Tuba Büyüküstün ''Murat'ın konseri olduğu için galaya gelmedi'' demişti, gerçek neden ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Barakada 13 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement