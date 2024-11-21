Adana'da Bayğara Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Bayğara Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da sınırda yakalanan 5 şüpheli, 'Bayğara' suç örgütü ile bağlantılı olarak tutuklandı.

21.11.2024 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'Bayğara' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yurt dışına kaçacakları sırada sınır bölgesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bayğara" suç örgütünün firari şüphelilerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden örgüt yöneticilerinden Fırat Ç.'nin kardeşi Burhan Ç., örgüt üyelerinden Ahmet T., Erol K. ve Özhan U. Artvin'den Gürcistan'a kaçacağı sırada, Mustafa A. ise Edirne'den Yunanistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugüne kadar 'Bayğara' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 299 kişi yakalandı. Bunlardan 215'i tutuklanırken, 72'si adli kontrol şartıyla, 12'si de savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Bayğara Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
14:24 Mustafa Destici’nin ’Mahruki’ açıklamaları yeniden gündemde: ’Bu kabul edilecek bir paylaşım değil’ Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: 'Bu kabul edilecek bir paylaşım değil'
14:21 Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi
14:18 Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler
14:18 Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle Erdoğan talimat verdi Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi
14:18 Otomobil AVM’nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
14:18 Beyaz Show geri mi dönüyor Beyaz Show geri mi dönüyor?
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:57 Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:00:35. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Bayğara Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.